Bertasi conquista altri due ori a Istanbul. E le allieve della Pgf volano ai regionali

A Istanbul, in Turchia, si è svolta l’ottava edizione del Comegym, la manifestazione giovanile di ginnastica dedicata ai paesi del Mediterraneo. Per l’Italia presente il palestrino Andrea Bertasi che, nella categoria Pre-Junior, dopo aver siglato l’accoppiata d’oro nei concorsi generali, vincendo sia individualmente che a squadre, brilla anche agli attrezzi conquistando altri due ori, al corpo libero e agli anelli, e un bronzo alla sbarra. Un bottino incredibile per lui nella trasferta turca, alla sua prima volta in maglia Azzurra, che non può che far impazzire di gioia gli allenatori Emanuele Menegozzo e Claudio Pasquali, tutta la società ferrarese, e i tanti che si sono uniti nelle felicitazioni già dopo la prima giornata di gara.

Intanto in regione parte l’attività della sezione femminile: a Cesena si è svolta la 1ª prova a squadre Allieve Gold, con la squadra Gold 2 della Palestra Ginnastica Ferrara (formata da Giulia Casoni, Giada Faccini, Giulia Fogli, Alessia Lodi, Ana Sirvente e Anna Tosi) che domenica ha conquistato un ottimo terzo posto, una grande soddisfazione: nonostante il salto di categoria dall’anno precedente le ginnaste riescono comunque a raggiungere il podio! Il giorno prima, buonissima anche la prova della squadra delle più piccole, le Gold 3A (Beatrice Maglio, Ludovica Mingozzi, Lucia Ranzani, Camilla Triggia), che giungono none al loro esordio assoluto in una competizione ufficiale, ben figurando e portano a casa un importante risultato.

Soddisfazione per Michela Pelizzari, tecnico responsabile del gruppo, che ha accompagnato le palestrine nella trasferta romagnola, guidando così verso l’esordio, di categorie per le prime e assoluto per le seconde.

Sempre a livello regionale, oggi torna in scena la maschile, questa volta tra le mura amiche del Palagym “Orlando Polmonari”, la casa della Pgf, che ospiterà due competizioni Gold: la seconda prova regionale individuale per Junior e Senior e la prima a squadre per gli Allievi. Tanti i palestrini di tutte le età impegnati in queste competizioni, a testimonianza di un vivaio “ruggente” che si traduce poi in elementi di spicco per la Serie A. Assente giustificato Steven Matteo, impegnato nella prima trasferta tedesca della stagione, ancora una volta come prestito della gemellata TSV Monheim, con una novità: con lui ci sarà anche Andrea Passini, anch’esso impegnato tra le fila dei bavaresi per la prova valida per il campionato nazionale tedesco di 2^ categoria.

re. fe.