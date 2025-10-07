Bertasi show in Turchia. Doppio oro con gli azzurri

A Istanbul, in Turchia, è in corso di svolgimento l’ottava edizione del Comegym, la manifestazione giovanile di ginnastica dedicata ai paesi del Mediterraneo, e a rappresentare l’Italia anche il palestrino Andrea Bertasi, che ieri mattina ha conquistato una doppia medaglia d’oro, vincendo il concorso generale individuale e a squadre nella categoria Pre-Junior. Quella di Andrea Bertasi è una affermazione netta, sia a livello individuale che di squadra, dove conquista il gradino più alto del podio con Mattia Beretta (Pro Patria Bustese) ed Elia Doardi (Spes Mestre), e arriva ad un anno di distanza dalla vittoria del compagno di squadra Luca Marchi, confermando, se mai ce ne fosse stato bisogno, l’impianto del vivaio della Palestra Ginnastica Ferrara, con grande gioia degli allenatori Emanuele Menegozzo e Claudio Pasquali. Andrea Bertasi quest’anno è stato, nonostante la giovanissima età, è stato uno dei protagonisti della conquista dello scudetto della Pgf, con un esordio nella massima serie più che rocambolesco: chiamato in causa all’ultimo secondo per partecipare alla seconda giornata di campionato, ad Ancona, a causa del forfait mattutino, del vicecampione olimpico Illia Kovtun, svegliatosi con la febbre alta, è sceso in pedana con grande freddezza, andando subito a contribuire al punteggio globale dei ferraresi. Oggi, con questa affermazione, si regala il giusto riconoscimento a livello personale.