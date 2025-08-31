Bertoncelli fuori dal podio. Cinti è terzo ai tricolori

Bertoncelli lontana dal podio e Borghi fuori nelle qualificazioni, mentre Cinti in finale nel campionato italiano si piazza addirittura terzo. Dopo alcune settimane libere da impegni internazionali, la canoa slalom torna protagonista del calendario con la quarta tappa di Coppa del Mondo a Tacen (Slovenia) per il penultimo appuntamento del circuito, a un mese dai Campionati Mondiali in programma a Penrith dal 29 settembre. Il programma delle gare ha visto ieri le prove della canadese. Nel C1 femminile Marta Bertoncelli ed Elena Borghi erano nella batteria di qualificazione alla mattina: nulla da fare per Elena, mentre con il secondo posto assoluto approda alla finalissima Marta. Nel primo pomeriggio la finale, dove la Bertoncelli non riesce a conquistare il podio, piazzandosi in ottava posizione, in una gara vinta dall’atleta tedesca Elena Lilik. Si chiude per le due ferraresi questa prova di coppa del mondo, senza acuti e medaglie, ma rappresenta un’altra occasione di preparazione per i prossimi appuntamenti. Tornando sul territorio nazionale, invece, all’Idroscalo torna protagonista la canoa velocità. Il comacchiese Giacomo Cinti (Carabinieri CS) nella categoria K1 500 nelle eliminatorie si è piazzato al secondo posto nella batteria 5, poi nella semifinale grande prova e approdo alla finalissima che si è tenuta nel pomeriggio, dove Giacomo si è piazzato terzo, quindi sul podio. Oggi, sarà in gara nel K1 200.

Mario Tosatti