Bettoni, una mira infallibile. Ecco il terzo oro Mondiale

Aveva già vinto l’oro mondiale nel 2017 in Francia e poi un altro in Thailandia tre anni fa. Ora, a Matlosana, in Sud Africa, Leonardo Bettoni ha centrato uno storico tris. Sessant’anni non ancora compiuti, ex poliziotto capo ora in pensione, da circa trenta pratica il tiro dinamico sportivo ed è il numero uno dello Shooting Club The New Generation e del poligono di tiro alle Croci di Calenzano del quale è proprietario e gestore.

Bettoni, uno sport che per lei è molto più di una semplice passione.

"Da quando, da istruttore di tiro in Polizia, ho imparato a conoscerlo non l’ho più lasciato. I primi tempi, a dire il vero, l’avevo preso un po’ sottogamba, poi me ne sono innamorato".

In che cosa consiste e in che cosa è diverso dal tiro a segno o dal tiro a volo?

"La differenza sostanziale rispetto agli altri due è che il tiro dinamico si caratterizza con una giusta combinazione fra velocità e precisione, con sagome da centrare durante un percorso a tempo, attraverso esercizi tutti differenti l’uno dall’altro".

Fra i tanti aspetti di questa disciplina qual è quello che l’ha attratto maggiormente?

"Quello che ci si approccia come se fosse un gioco. Anche se richiede molta applicazione e un grande impegno: per prepararci alle gare importanti dobbiamo allenarci tutti i giorni; ogni anno si sparano mediamente oltre cinquantamila colpi".

Quando ha iniziato a vincere?

"Abbastanza presto. Dal 2004 faccio parte della Nazionale con la quale ho conquistato tutto".

Con lei nella squadra iridata c’erano altri tre fuoriclasse.

"Sì, potremmo ormai definirci un quartetto imbattibile, invidiato dal mondo; del mio team standard senior facevano parte anche Adriano Ciro Santarcangelo di Napoli, Giulio Del Rosario di Rieti e Paolo Paoletti di Latina con i quali ho condiviso la maggior parte dei trionfi".

Il poligono di Calenzano: la realizzazione di un altro suo sogno.

"Che però mi ha fatto sudare molto per realizzarlo, soprattutto per lungaggini burocratiche. Era un vecchio impianto di tiro a volo, poi chiuso per recupero ambientale. L’ho strutturato per il tiro dinamico e conta attualmente circa settanta iscritti, una ventina dei quali lo praticano a livelli importanti".

Programmi futuri?

"Gli Europei, che si terranno in Ungheria nel giugno dell’anno prossimo".

Franco Morabito