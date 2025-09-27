Biancorossi, nuovo inizio

Dopo un anno e mezzo di assenza dalle competizioni ufficiali, la squadra seniores del Rugby Lucca è pronta a tornare in campo. La preparazione in vista del campionato prosegue a buon ritmo e l’entusiasmo all’interno dell’ambiente biancorosso è palpabile. La società ha definito lo staff: alla direzione tecnica ci sarà Alessandro Brondi, allenatore cresciuto nel settore giovanile dei Lions Amaranto Livorno e desideroso di misurarsi con il mondo seniores. Al suo fianco lavoreranno come assistenti Luca Franceschi, ex prima linea del Rugby Lucca e protagonista dei principali successi del club, e Andrea Brondi.

Sul fronte della "rosa" la notizia più bella per il club è rappresentata dal ritorno di diversi "senatori" che avevano lasciato la maglia biancorossa dopo il ritiro dal campionato nella stagione 2023-2024. Tra questi, la seconda linea Giacomo Bianchini, le terze linee Lorenzo Mei, Fabio Marconi e Matteo Pippi e l’utility back Andrea Gonella Pacchiotti. Quest’ultimo è il giocatore con il maggior numero di presenze e mete segnate nella storia di Lucca, esempio di dedizione e attaccamento alla maglia. Rientrati in biancorosso anche Andrea Maida e Otman Bouradi dall’esperienza in "B" con i Lions Amaranto. La società è in trattativa con altri profili giovani per completare ulteriormente la squadra.

Il campionato si preannuncia molto impegnativo con avversarie di alto livello come il Tirreno Cecina (contro cui i biancorossi debutteranno il 19 ottobre prossimo; il debutto casalingo il 26 ottobre, con l’attesissimo derby con i Titani Viareggio), Livorno 1931, Elba e Gispi Prato.

"Ci aspetta un campionato molto duro: tutte le squadre si sono rinforzate molto – commenta il vicepresidente Alessandro Addabbo –. Per noi è una stagione di ripartenza, quindi manteniamo un basso profilo. Ma non vuol dire che non proveremo a toglierci delle soddisfazioni".