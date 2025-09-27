Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Altri Sport
  4. Biancorossi, nuovo inizio

Biancorossi, nuovo inizio

Rugby Il team lucchese riparte in "C1". Prima sfida il 19 ottobre a Cecina

di Redazione Sport
27 settembre 2025
Dopo un anno e mezzo di stop i biancorossi vogliono ben figurare

Dopo un anno e mezzo di stop i biancorossi vogliono ben figurare

XWhatsAppPrint

Dopo un anno e mezzo di assenza dalle competizioni ufficiali, la squadra seniores del Rugby Lucca è pronta a tornare in campo. La preparazione in vista del campionato prosegue a buon ritmo e l’entusiasmo all’interno dell’ambiente biancorosso è palpabile. La società ha definito lo staff: alla direzione tecnica ci sarà Alessandro Brondi, allenatore cresciuto nel settore giovanile dei Lions Amaranto Livorno e desideroso di misurarsi con il mondo seniores. Al suo fianco lavoreranno come assistenti Luca Franceschi, ex prima linea del Rugby Lucca e protagonista dei principali successi del club, e Andrea Brondi.

Sul fronte della "rosa" la notizia più bella per il club è rappresentata dal ritorno di diversi "senatori" che avevano lasciato la maglia biancorossa dopo il ritiro dal campionato nella stagione 2023-2024. Tra questi, la seconda linea Giacomo Bianchini, le terze linee Lorenzo Mei, Fabio Marconi e Matteo Pippi e l’utility back Andrea Gonella Pacchiotti. Quest’ultimo è il giocatore con il maggior numero di presenze e mete segnate nella storia di Lucca, esempio di dedizione e attaccamento alla maglia. Rientrati in biancorosso anche Andrea Maida e Otman Bouradi dall’esperienza in "B" con i Lions Amaranto. La società è in trattativa con altri profili giovani per completare ulteriormente la squadra.

Il campionato si preannuncia molto impegnativo con avversarie di alto livello come il Tirreno Cecina (contro cui i biancorossi debutteranno il 19 ottobre prossimo; il debutto casalingo il 26 ottobre, con l’attesissimo derby con i Titani Viareggio), Livorno 1931, Elba e Gispi Prato.

"Ci aspetta un campionato molto duro: tutte le squadre si sono rinforzate molto – commenta il vicepresidente Alessandro Addabbo –. Per noi è una stagione di ripartenza, quindi manteniamo un basso profilo. Ma non vuol dire che non proveremo a toglierci delle soddisfazioni".

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su