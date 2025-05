Biathlon La Nazionale in ritiro a Frassinoro

Dopo la conferma di Simone Biondini e Gianluca Marcolini ai vertici degli staff tecnici delle Nazionali di biathlon di Italia e Norvegia, Frassinoro ancora protagonista per quel che riguarda la specialità di sci di fondo e tiro. A partire dal 15 maggio e per una settimana fino al 23 maggio, infatti, il comune appenninico ospita la Nazionale italiana femminile di biathlon. Si tratta del primo ritiro ufficiale in preparazione della prossima stagione che si concluderà con i giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Saranno presenti Michela Carrara, Hannah Auchentaller, Samuela Comola, Martina Trabucchi e Rebecca Passler, assistite dai tecnici Mirco Romanin per la parte atletica e il finlandese Jonne Kähkonen per quanto riguarda il poligono di tiro. Il programma prevede allenamenti specifici di tiro e skiroll presso la palestra polivalente di Frassinoro, corsa lungo i percorsi dell’Apicella Trail Boscoreale, allenamenti in bici lungo le strade attraversate dall’undicesima tappa del Giro d’Italia e potenziamento muscolare presso la palestra di Montefiorino. Nel tardo pomeriggio di domani le atlete saranno ricevute ufficialmente dalla giunta comunale presso la sala consiliare con un aperitivo di benvenuto e saranno a disposizione dei tifosi per autografi e selfie. Il presidente del comitato organizzatore Marco Zanotti commenta: "C’è un angolo d’Italia qui, sugli Appennini, dove passione, visione e determinazione hanno scritto una pagina storica dello sport nazionale e internazionale. Un progetto iniziato nel 2012 e che oggi ha preso forma sulla nostra pista polivalente e sui bellissimi sentieri di Piandelagotti-Boscoreale. Un risultato che va oltre la semplice attività sportiva: il coronamento di un percorso lungo, complesso, costruito passo dopo passo da un’intera comunità unita". Il tutto in attesa che al gruppo si aggreghino poi Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer e che magari scendano a Frassinoro con qualche medaglia olimpica.

Alessandro Trebbi