Bicicletta. Torna Marche Trail, da domani in sella per girare la regione

Torna Marche Trail, un’avventura in bici da domani a domenica alla scoperta della regione. Dal mare alla montagna, attraversando strade sterrate, vicoli dei borghi medievali e gustando tipicità. Quest’anno con una novità: One Shot Social Gravel, il primo di una serie di appuntamenti itineranti, giornalieri, per gli amanti della gravel. L’associazione Marche Bikepacking, che organizza l’appuntamento, ha studiato i due percorsi ad anello dell’8ª edizione, Classic 300 e Wild 400, con partenza e arrivo dal nuovo Marche Trail Village: la riserva naturale dell’Abbadia di Fiastra. I partecipanti troveranno tre campi base. Il primo a Colmurano, il secondo ad Ascoli e il terzo al Natural Village Resort di Porto Potenza. Coinvolte le province di Macerata, Ascoli, Fermo e Ancona per oltre 30 città; il tragitto attraverserà la costa adriatica, la Riviera delle Palme, parte del Cammino Lauretano, i Sibillini. La modalità bikepacking prevede che i bagagli siano agganciati alla bici con speciali borse dove mettere il minimo indispensabile. Non tutti hanno la possibilità (o l’esperienza) per affrontare più giorni di bikepacking. Da qui l’idea del One Shot Social Gravel. Domenica, dall’Abbadia di Fiastra, partirà un altro percorso ad anello solo di un giorno di circa 100 chilometri. Le iscrizioni per One Shot Social Gravel, iniziativa aperta a tutti, chiuderanno domani (www.marchetrail.it). Il finale sarà sulle note del gruppo Jupiter, che suonerà all’Abbadia.