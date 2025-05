Big Mat Bsc Grosseto cerca riscatto nel derby contro Bbc

Sul diamante per cercare di interrompere la striscia di 8 sconfitte consecutive, il Big Mat Bsc Grosseto punta a portare a casa almeno una vittoria. Due sfide che si preannunciano elettrizzanti. Il manager Enrico Vecchi potrà contare nuovamente su Diego Luciani, che ha quasi smaltito lo stiramento che lo ha tenuto lontano dal campo per tre settimane. Anche Aloma è in via di guarigione dall’infortunio. Out in Gara 1 Isenia per squalifica, utilizzabile Ambrosino; rimangono invece i dubbi sulla disponibilità di Giordani che probabilmente salterà la sfida per problemi inerenti al lavoro. Al completo la rotazione dei lanciatori.

"Continuiamo a lavorare e vediamo se nel girone di ritorno riusciremo a migliorare il nostro rendimento – ha detto il manager Enrico Vecchi –. Questo è un weekend per noi particolarmente stimolante, perché il Bbc rispetto al girone di andata si è sicuramente rinforzato con innesti validi". Tutto pronto dunque per la sfida di oggi allo ’Jannella’ (alle 20) con i lanciatori italiani in pedana. Domani alle 15 (allo ’Scarpelli’) si sfideranno invece i pitcher stranieri. In pedana i biancorossi schiereranno la stessa rotazione: Sireus sarà il partente, Giacalone Daza il rilievo. Artitzu pronto a chiudere il match se il risultato fosse favorevole. "Veniamo da una serie di partite complesse – commenta il capitano Diego Luciani –, sfortunate sotto molti punti di vista. Abbiamo dovuto spesso modificare il line up per le tante assenze, giocando la stragrande maggioranza delle gare in trasferta. Ciò detto, vogliamo cominciare il girone di ritorno vincendo più partite possibili".

Un riscatto, quello del Big Mat Bsc Grosseto, che comincerà proprio contro i cugini del Bbc, roster molto competitivo e di ottimo livello. "Siamo fiduciosi sul girone di ritorno – conclude –, visto che giocheremo la maggior parte delle partite in casa e con il supporto del nostro pubblico. Siamo pronti a riscattarci e a risalire la classifica, come sempre abbiamo fatto in questi anni. Ovviamente il derby sarà una sfida speciale, alla quale entrambe le squadre tengono molto e daremo il massimo per imporci in entrambi i match".