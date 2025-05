Big Mat Bsc Grosseto pareggia contro Hot Sand Macerata: espulsione e errori decisivi

Finisce in pareggio la doppia sfida del Big Mat Bsc Grosseto sul difficile diamante dell’Hot Sand a Macerata. La squadra di Enrico Vecchi, dopo il successo nella prima gara (7-6) si deve inchinare sotto i riflettori (2-4) pagando a caro prezzo alcuni errori. Ma non solo. A complicare le cose anche l’espulsione per proteste per Brandon McIlwain, l’esterno centro americano che dovrà saltare la prossima sfida in programma. Probabile che non possa partecipare al recupero di domani sera allo stadio Jannella contro il Bbc Grosseto. Altrimenti salterà la trasferta di Parma.

In gara due, il Macerata parte subito forte, segnando 4 volte in avvio di gara. Nel primo inning una battuta in doppio gioco Carrera Lopez spinge a casa l’1-0, mentre il successivo doppio di Ericson Leonora vale raddoppio per l’Hotsand sui lanci di uno Scott Prius che alla fine si è dovuto inchinare per i troppi errori difensivi dei maremmani (ben sei alla fine del match). I padroni di casa segnano in altre due occasioni nelle successive due riprese e resistono ai tentativi maremmani di accorciare le distanze. Buona però la prova dei biancorossi in battuta: di fronte avevanon infatti un Moreno (il miglior lanciatore straniero della scorsa stagione) che comunque ha dovuto spesso alzare bandiera bianca contro il lineup maremmano. Al sesto inning il Big Mat dopo aver sofferto i lanci di Moreno rientra nella contesa. Con uno fuori Antonia e Isenia battono un doppio a testa per il 4-1, mentre il singolo di Giordani vale il 4-2, punteggio su cui si chiude la partita, senza altre emozioni nonostante i maremmani ci provino fino alla fine. Da valutare anche gli acciacchi di Aloma e Luciani, usciti malconci dalla sfida nelle Marche che però tutto sommato è da considerarsi positiva.