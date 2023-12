Big match al Boschetto, l’Ariosto sfida la capolista

Appuntamento da non perdere oggi alle 19.30 al “Pala Boschetto”. La capolista e imbattuta Leno (5 vittorie in altrettanti impegni con il miglior attacco del campionato) fa visita ad una Securfox Ariosto Ferrara seconda della classe. Uno scontro d’alta classifica con tutti i connotati per trasformare i 60’ in terra emiliana in un primo fondamentale spartiacque della stagione 202324. Sfida appetitosa anche per la classifica marcatori: Lavagnini, di Leno, è una delle rivelazioni del campionato con 44 reti (8.8 retigara) alle spalle solamente del capocannoniere del girone Alessia Zizzo di Cassano a quota 51. Al 4° posto della graduatoria la prima ferrarese: è capitan Soglietti (8 retigara) a quota 40.

"Contro Leno – commenta coach Onelli – sarà una partita diversa dalle ultime disputate. Sono una squadra con grandi ambizioni, giovane ma anche con alcuni elementi d’esperienza. Hanno un gioco veloce con una difesa molto aggressiva, dovremmo essere in grado di avere la mente lucida e focus su ciò che abbiamo preparato".