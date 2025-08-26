Bigi dà la carica a tutto l’ambiente: "Puntiamo al tricolore, ma non solo"

Il ritorno di Luca Bigi dopo dodici anni di lontananza è stato il colpo di mercato più apprezzato dai tifosi del Valorugby. Quando nel 2013 Luca partii, alla ricerca di palcoscenici internazionali, il club si chiamava ancora Rugby Reggio. Ora, forse per una sola ultima stagione da giocatore prima di una progettata carriera da manager sportivo, l’ex capitano azzurro, 34 anni, torna alla Canalina.

"La scelta è nata dal desiderio di restituire al club almeno una parte di ciò che mi ha donato: l’avermi fatto scoprire questo splendido sport, l’avermi permesso di compiere un’esperienza in Inghilterra durante il periodo giovanile e di avermi poi riaccolto, l’avermi infine lanciato verso una carriera nel rugby internazionale. È un ritorno che ho sentito come un dovere".

Negli ultimi anni i giocatori di United Rugby Championship ridiscesi nel campionato italiano non sono riusciti a creare netta differenza.

"Credo sia vero, con tutto il rispetto per gli altri atleti URC (Bigi lo pronuncia all’inglese, “iu-er-si”, ndr). La Serie A Elite avrebbe bisogno di farsi conoscere meglio ma è un torneo di ottimo livello, soprattutto dal punto di vista fisico e delle fasi statiche; forse il ritmo è meno intenso rispetto al rugby pro e forse il tempo di gioco è un poco inferiore, ma sotto molti aspetti le differenze sono lievi. È anche per questo che tra me e me, fin da quando ha iniziato a palesarsi l’ipotesi di tornare, mi sono detto che se fossi rientrato come giocatore lo avrei fatto con un’adeguata condizione fisica e naturalmente con il massimo impegno, non solo nel gioco ma anche nel cercare di trasmettere esperienza e leadership. Le primavere sono aumentate e so che non sarà facile, ma la determinazione non manca".

Si sta formando un Valorugby di alto profilo, forse ancor più forte di quello delle scorse stagioni: gli arrivi di Portillo, Hugo, Wagenpfeil, Casilio, Brugnara, D’Amico e il ritorno di Nasove e Bigi fanno intravedere una grande squadra.

"Tutto l’insieme è di alto livello. Lo staff dirigenziale e quello tecnico, a partire dal direttore sportivo Facundo Panceyra, sono notevoli e in un top team come il Valorugby ogni giocatore della rosa, dal primo al quarantesimo, è per forza di cose eccellente".

Le rivali per lo scudetto rimangono Petrarca, Rovigo e Viadana?

"Aggiungo le Fiamme Oro e pure il Mogliano, che nella seconda metà della scorsa stagione ha mostrato grandi cose e che, come sappiamo, è meta privilegiata per i talenti del Benetton. Ma tutte le squadre sono da temere; il campionato è equilibrato, come ha dimostrato anche l’ultima edizione con le semifinali conquistate da noi Diavoli solo all’ultima giornata".

Questa stagione rappresenta l’80° anniversario del rugby reggiano, una specie di compleanno diffuso da qui a primavera.

"Stiamo preparando alcune cose per festeggiare la ricorrenza come si deve, in occasione di alcune delle partite casalinghe. Io credo molto nel concetto di cultura di club e sotto questo aspetto abbiamo ancora molto da apprendere dalla Nuova Zelanda o dalla passione degli argentini. È un ambito nel quale il nostro rugby può trovare un forte spazio di crescita".

Dopo sette anni di stop in semifinale la parola è divenuta un po’ un tabù: lo scudetto rimane il traguardo del Valorugby?

"Gli obiettivi del club sono grandi: arrivare allo scudetto è solo la parte più visibile, dietro ci sono il lavoro sulla città, sul territorio, il reclutamento, la diffusione, le giovanili. C’è tanto lavoro da fare ed anche per questo la mia scelta di tornare è stata in fondo facile".