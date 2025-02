Bilancio agrodolce per il settore natatorio codigorese. Swim Project ancora ko. Bravi i baby del nuoto

Continua la serie non positiva della squadra di pallanuoto della Swim Project, che milita nel campionato di serie C Fin, alla terza sconfitta consecutiva contro lo Sporting Lodi. La nota positiva per ora è la riapertura dell’impianto natatorio codigorese, permettendo così a tutto il settore agonistico e non solo di riprendere ad allenarsi nella piscina di casa. Tornando alla sconfitta della Swim Project sul campo della formazione di Lodi, una squadra ben organizzata e che sicuramente si giocherà le posizioni al vertice, la compagine codigorese in tutti e quattro i tempi è sempre stata in svantaggio chiudendo la gara con un perentorio 19-3.

Domenica scorsa doppio appuntamento con nuoto e pallanuoto. La squadra di nuoto agonistico è scesa in vasca nella piscina di Ferrara per la Combinata degli Stili Uisp, un manifestazione che consiste nel gareggiare sui 50 metri in ognuno dei 4 stili del nuoto: delfino, dorso, rana e stile libero. L’allenatrice Valentina Ferro ha portato in gara i due atleti più esperti del gruppo: Riccardo Aguiari e Melissa Boggiani. Nonostante le difficoltà legate alla chiusura della piscina, gli atleti hanno trionfato in tutte le specialità: Aguiari ha conquistato la medaglia d’oro dei 50 metri delfino e dorso, ed argento nei 50 rana e stile libero; Boggiani invece oro nei 50 rana, argento sui 50 delfino e dorso, bronzo nei 50 stile libero. Soddisfatta l’allenatrice Ferro dei risultati dei ragazzi, 3 ori, 3 argenti e 1 bronzo, il bottino di giornata sono frutto di impegno e determinazione di tutta la squadra.

La squadra giovanile di pallanuoto, categoria Juniores Fin, ha iniziato con una sconfitta la prima di campionato nel girone B Triveneto, giocando in trasferta contro Sportivamente Belluno nella piscina di Belluno. Un esordio nella categoria per tutti i giovani della squadra con un match a senso unico che ha visto la Swim Project sconfitta 27-3.