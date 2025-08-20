Biliardo. Anno zero per il biliardo Uisp: la serie A2 avrà un solo girone

La serie A/2 di biliardo Uisp all’anno zero. È la vera novità della stagione, almeno per Ferrara, si passa dai due gironi classici a un girone unico. Al via 14 squadre con il punteggio più alto, ovviamente al netto della A1, daranno vita ad un campionato impegnativo. In ordine di punteggio Bar Stella 2 Ferrara, Bar Sole Rosso 2 Vigarano Mainarda, Arci Cona 4, Bar Stella 1 Ferrara, Adelante XII Morelli, CRC 1 Copparo, Anspi Corporeno 1, Centrale Casumaro 2, Centrale Voghiera 1, Ragno Azzurro 1 Massifiscaglia, Arci Cona 5, Arci La Fenice 2 Final di Rero, Arci Donzella 1 e Arci Cona 6. Difficile fare pronostici, con Bar Stella 2 di Donato Barboni, che ha il punteggio più alto della categoria e parte favorito. L’altro Bar Stella 1, quello guidato da Fabio Fantoni, ha più o meno le stesse caratteristiche, lotterà sicuramente per il titolo. Anche il Bar Sole Rosso 2 Vigarano Mainarda è reduce da una stagione in A1, ha fatto qualche inserimento, ma sostanzialmente il livello è quello dell’anno scorso. All’Adelante XII Morelli stavolta hanno voluto essere coerenti con il proprio nome, con diversi nuovi inserimenti. Pochi cambiamenti all’Arci Cona 4, reduce da un secondo posto nel girone dell’alto ferrarese, da sempre una delle realtà più importanti della categoria e attrezzata per ben figurare. Stessa filosofia quella del C.R.C. 1 Copparo, primo l’anno scorso nel girone del basso ferrarese, ci sono tutte le premesse per potersi ripetere. Anspi Corporeno 1, Centrale Casumaro 2, Centrale Voghiera 1 e Ragno Azzurro 1 Massafiscaglia completano il gruppo delle squadre entrate grazie al punteggio.

Le ultime quattro sono entrate per regolamento, anche se alcune delle escluse avevano un punteggio più alto, Arci La Fenice 2 Final di Rero promossa per aver vinto il campionato Estense, l’Arci Cona 6 è riuscita nell’impresa di portare a casa il titolo nazionale di Serie C, un risultato importante per tutto il movimento ferrarese, anche in questo caso, la promozione è automatica. Arci Donzella 1 e Arci Cona 5 hanno in organico due prima categoria, per regolamento non possono giocare in Estense, pertanto sono salite di uno scalino. A prescindere da tutto questo, hanno le qualità per competere a questo livello, per le prime due, parlano i trofei, i veneti sono capitanati da Alessandro Pozzati. I conensi si sono assicurati le prestazioni di Luca Maini, un passato importante, ricco di vittorie, tra le quali il titolo regionale master nel 1993, una mossa che sottolinea le loro ambizioni. "C’è grande curiosità – spiega il comitato provinciale Uisp –, non è stata una scelta facile, se ne parlava da tanto, ma aveva sempre prevalso lo spirito di conservazione, cambiare è sempre complicato, anche perché non è sempre sinonimo di miglioramento, ma qualche rischio bisogna correrlo, per evitare il declino".

Mario Tosatti