Biliardo che passione!. Il Termo si laurea campione provinciale. In finale battuto Sarzana

Il gotha del biliardo provinciale a boccette, i 44 migliori del campionato curato dalla Lega Uisp presieduta da Franco Stuttgard, si sono ritrovati nei giorni scorsi al PalaMariotti per le finali a squadre, a coppie e individuali. "In quei sei giorni abbiamo avuto una presenza di circa 1.000 appassionati – dichiara Stuttgard – accorsi per incitare e sostenere i propri beniamini, in questa grande manifestazione regolata dalla presenza degli arbitri Francesco Rovai, Angelo Librale, Carmelo Bellante e Nicolino Spissu". Un epilogo arriva dopo nove mesi di partite delle 51 squadre (un totale di 520 giocatori) divisi nelle Serie A, B e C e dalla partecipazione delle 12 gare a coppie e individuali. Partiamo, quindi, in ordine come da cartellone, con il successo nel campionato individuale categoria Amatori (Serie C), che ha visto la vittoria del bravo Davide Bamonte dell’Abs Sarzana C, mentre in Serie B ha prevalso Lorenzo Guastini del Bar Centrale Romito, e in Serie A ha trionfato il pluridecorato Diego Malaspina dell’Abs Sarzana B.

Nella sfida a coppie hanno vinto Giacomo Ternelli e Alessio Acerbi del Sarzana B. "Il campionato a squadre ha sostanzialmente confermato il risultato conseguito nella stagione regolare". Abbiamo vissuto una certa incertezza solo nella serata conclusiva del campionato a squadre di seconda categoria dove, per l’assegnazione del titolo, si è dovuti arrivare alla quinta partita tra Arci Valdellora B e Follo A, con il successo conquistato con pieno merito dai secondi. Nei campionati di Serie C e Serie A, invece, sono bastate quattro gare per determinare la vittoria dell’Endas Fabiano B contro il Maxim D di Castelnuovo Magra e dell’Arci Termo B. Quest’ultima ha concluso la kermesse al palazzetto dello sport superando il blasonato Bar Abs Sarzana B, campione in carica, e conquistando lo scudetto.

Nell’ultimo atto, davanti a oltre 300 persone fra cui anche l’assessore allo Sport Alberto Giarelli, la prima sfida ha visto di fronte, nell’individuale, l’astro emergente Alessio Acerbi del Sarzana contro un giocatore che da sempre mostra grandi prestazioni, ovvero Samuel Minardi, e che anche questa volta non si è smentito. Vantaggio Termo, poi si va sul 2-0 perché nel confronto a coppie Franco Del Corso e Alessio Binot hanno battuto Giacomo Ternelli e Giorgio Gianazzi. Spazio alla seconda fase e nel primo singolo il Sarzana ha schierato il suo miglior giocatore, ovvero Diego Malaspina contro il bravo Nicola Del Corso, che però non riesce ad arginare il big. È il 2-1, ma quando si pensa ad un pari che avrebbe anticipato uno scontro di spareggio, sul tavolo accanto, nel match a coppie, con un magistrale colpo di calcio di Christian Orlandi (in duo con Marco Dini) il Termo raggiunge il 3-1 mandando ko Michele Chinchero e Gian Marco Baudi, e facendo esplodere di gioia il team che aveva dominato anche la regular season.

Marco Magi