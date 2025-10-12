Biliardo, passione senza tempo. Sfida fra big al Circolo Concordia

Per due settimane, al circolo Concordia della Lizza, i migliori boccettisti del biliardo provinciale si sono ritrovati per prima prova provinciale a staffetta, organizzata dal Comitato Uisp della Spezia e della Valdimagra, e voluta dagli appassionati giocatori del sodalizio sportivo per dare inizio all’anno agonistico 2025-2026. "Grazie alla alla passione del presidente dell’Arci Concordia, Fabrizio Bertoneri e di tutto lo staff dirigenziale – dichiara il presidente della Lega Biliardo, Franco Stuttgard – la manifestazione è perfettamente riuscita ed ha riscosso un notevole successo. A tutto il resto hanno contribuito il virtuosismo e le tecniche dei partecipanti, che hanno dato vita ad incontri ad altissimo livello, suscitando entusiastiche ovazioni da parte del folto pubblico presente".

Alla finale del trofeo ‘Bellettini Battista’, con la direzione dell’arbitro provinciale Carmelo, le due squadre vincitrici delle varie selezioni. Il Termo 3: Franco Del Corso, Marco Dini, Christian Orlandi, Samuel Minardi e Alessio Binot. E il Termo 7: Antonio Curadi, Gian Maria Corsini, Massimo Pellistri, Nicola Ugoletti e Nicola Del Corso. "Incontri indubbiamente catalizzati dallo scontro non stimolante di due squadre che giocano sempre insieme – prosegue Stuttgard – ma che sono state all’altezza delle aspettative. Ogni antagonista ha avuto l’opportunità di mostrare le sue doti e i suoi colpi migliori". La prima partita a coppie tra Franco Del Corso-Binot e Corsini-Pellistri è stata abbastanza equilibrata, poi però hanno preso il sopravvento i primi due, regalando un buon vantaggio all’entrante singolo.

"Con quel punteggio sono entrati in scena i due singolaristi Minardi e Nicola Del Corso, quest’ultimo molto bravo a ricucire ogni distanza, che davanti si trova un grande ‘sarto’, che con colpi di ago e filo, sale in cattedra vanificando cosi ogni tentativo del bravo avversario. Sul punteggio di 140 a 102 per il Termo 3, sono scese sul campo di gioco le ultime due coppie Dini-Orlandi e Curadi-Ugoletti. I secondi, nonostante una bella reazione, nulla hanno potuto per raggiungere i contendenti, aggiudicandosi la competizione. Punteggio finale 210 a 152 (terzi a pari merito Goriziana e Termo 5). La premiazione, officiata oltre che da Bertoneri, anche dal vicepresidente Antonio Curadi e dal consigliere Cristiano Stefanelli ha avuto, come sempre, una calorosa dimostrazione di simpatia da parte dei presenti. "Buon segno, la famiglia biliardistica conta, come si vede – conclude Stuttgard – . Tanti amici, al di là delle barriere di tifo e di campanilismo, in una bella festa sportiva".

Marco Magi