Biliardo Uisp: al via le fasi finali a Pontelagoscuro con 600 partecipanti

Al via le fasi finali di biliardo Uisp. Al tavolo verde saranno quasi seicento i partecipanti che si contenderanno i titoli provinciali e nazionali, sia individuali che a squadre. La conclusione della stagione del biliardo Uisp, da diversi anni, si tiene al centro sociale ‘Il Quadrifoglio’ di Pontelagoscuro. La fase finale vede impegnato il personale volontario del comitato Uisp Ferrara del biliardo. Le gare sono iniziate il 23 aprile scorso e termineranno il 25 maggio. Si svolgeranno competizioni che assegneranno lo scudetto di campione provinciale, due gare di apertura (individuale e a coppie), inoltre, ospiterà anche alcune a carattere nazionale per l’attribuzione dello scudetto di campione italiano in alcune discipline. Nello specifico over 60 individuali, coppie miste prima e terza categoria, squadre di club serie A. La sala delle gare prevede nove biliardi e una tribuna per circa 200 spettatori. Le competizioni si svolgeranno la sera nelle giornate feriali ed al mattino, oltre al pomeriggio nei festivi.

Mario Tosatti