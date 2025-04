Blackout allo Stadio Cavalli: partita Parma Clima-Bbc Grosseto interrotta

Niente partite per le due squadre grossetane di baseball. Un improvviso blackout ha colpito lo stadio Cavalli di Parma mentre si stava disputando il quarto inning della seconda gara tra Parma Clima e Bbc Grosseto in programma sabato sera. L’impossibilità di riparare il guasto ha reso necessaria la decisione di interrompere l’incontro, invitare il pubblico a lasciare gli spalti e rimandare il match. La gara riprenderà dalla seconda parte della quarta ripresa con il Parma in vantaggio 1-0.

I campioni d’Italia si sono portati in vantaggio al primo tentativo. Angioi e Gonzalez hanno battuto due singoli al centro e il giovane talento sardo ha completato il giro delle basi in occasione di una battuta in doppio gioco di Geraldo. Dopo un paio di situazioni controverse (Mineo era sicuro di aver colpito un fuoricampo invece la pallina era rimasta incastrata nel tabellone e un’interferenza sospetta sulla battuta di Conception), la partita è stata interrotta nella seconda parte della quarta ripresa quando l’intero stadio è rimasto vittima di un blackout. Gli arbitri non hanno potuto far altro che prendere atto della situazione e dichiarare concluse le ostilità rimandando a data da destinarsi la disputa delle ultime cinque riprese.

Il Bsc Grosseto invece ha visto annullare ’gara due’ contro San Marino per la morte di Papa Francesco. Il match sarà recuperato quando il calendario lo permetterà. Intanto è stato deciso che il recupero tra Bbc Grosseto e Bsc Grosseto, sfida non disputata allo ’Scarpelli’ per pioggia, si giocherà martedì 6 maggio alle 20 allo stadio ’Jannella’.