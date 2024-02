Blaze 2, il PalaRuggi diventa un grande ring. Quaranta match con Bertinazzi protagonista

Ci siamo quasi, il conto alla rovescia è giunto ormai al termine. Torna sabato al PalaRuggi Blaze 2, il più grande evento di sport da combattimento che fanno a Imola. La main card che comprende gli incontri più prestigiosi inizierà alle 20,30 mentre dalle 15 ci sarà l’under card: in tutto saranno 40 i match in cartellone con 80 atleti impegnati fra mma, kick boxe e muay thai. L’organizzazione è delle società Unione Sportiva Imolese Lotta e Pro Fighting Imola, da anni impegnate insieme per dare vita a manifestazioni nazionali e internazionali in città. La main card fra gli altri vedrà salire sul ring o dentro la gabbia Ambra Hasrama, Remus Cretan e Amin Aarafa (Pro Fighting Imola), mentre il gran finale è tutto del forte atleta professionista dell’Usil Alex Bertinazzi in gabbia contro il serbo Zoltan Segedi in un intenso match di mma.

Fra i 28 incontri dell’under card lotteranno gli atleti imolesi Agata Ungarelli, Irene Conti, Alessandro Consolini, Cesare Patrignani, Juerm Feta, Enriko Bu-cur e Imad Lakhlifi, tutti della Pro Fighting Imola del maestro Matteo Valentini.

Alla presentazione dell’evento c’era anche il sindaco Marco Panieri che ha ricevuto in Comune gli organizzzatori ed alcuni degli atleti partecipanti alla manifestazione.

"Anche quest’anno “Blaze Fight Event”, organizzato dalle associazioni Usil e Pro Fighting Imola, si svolgerà nella nostra città al PalaRuggi – sottolinea il primo cittadino – Un importante evento sportivo che coinvolge centinaia di giovani da tutta Europa in un ambito competitivo sano, scandito da regole, rispetto e ferma disciplina, che mai può essere intesa come strumento all’esterno dello sport. Su questo tantissimi concorrenti e campioni danno un ottimo esempio di correttezza ed educazione per i più giovani, per questo e per l’organizzazione ringrazio il campione olimpico Andrea Minguzzi e Matteo Valentini".

Nell’attesa di sabato, intanto è andato in scena al PalaPellicone di Ostia il campionato italiano under 17 di lotta greco romana, al quale hanno preso parte due atleti imolesi fra gli oltre 120 iscritti: Alessandro Zin Eddin per Usil e Nourdine Kechoun per il gruppo sportivo Fiamme Oro Imola.

Mentre Zin Eddin nella categoria di peso 80 chilogrammi si è fermato in quinta posizione, Kechoun ha portato a casa il bronzo nei 48 chilogrammi.