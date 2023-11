Bleu Line, colpo grosso. Inflitto il primo ko a Imola

Impresissima Bleu Line. Forlì va sotto due volte, poi rompe l’accerchiamento e ribalta la Clai (3-2: 16-25, 25-16, 20-25, 25-18, 15-13), al termine di una maratona estenuante durata circa due ore dinanzi a un Ginnasio sportivo gremito e vociante. Per le girls di Biagio Marone 2 punti di platino, per Imola il primo stop stagionale.

La Bleu Line prevale in battuta (6 ace a 4), ricezione (66% di positive contro 53%) e attacco (38% a 33%), e impatta nel computo dei muri-punto (7). Superlativa la prova di capitan Gregori in seconda linea; in evidenza anche Pulliero (17 punti, conditi da 2 ace e 5 block), la regista Bernardeschi e le attaccanti di palla alta.

Pronti via e la Clai mostra i muscoli: 2-6 e 3-8, siglati dagli assoli dell’ispiratissima Esposito. Un ace di Rubini e una fast di Rizzo scavano un canyon: 11-18. Imola prende il largo e chiude 16-25. Speculare a ruoli invertiti il secondo set, in equilibrio fino a quota 9 quando Forlì taglia la corda. Gran lecca di Bellavista e massimo vantaggio Bleu Line: 16-10. Imola è alle corde e un ace di Pulliero nella zona di conflitto prelude al 25-16.

Infuria la battaglia nel terzo atto. ‘Benny’ Rizzo è un tornado e infila una fast sugli sviluppi di un sublime pancake (4-8). Imola allunga (10-15); Forlì non desiste e torna a contatto (18-19), salvo poi arrendersi in volata alla reazione delle ‘cugine’ del Santerno: 1-2 il conto sul tabellone.

Squadre a braccetto fino al 7-7 nel quarto parziale, allorquando la Bleu Line alza i tacchi: 11-8 e 15-9. La super spike di Giacomel indirizza il set, chiuso da una diagonale di Bellavista. Che rinvia tutto al tie-break. Dove c’è battaglia e la spunta Forlì di corto muso: in campo è festa grande.

Bleu Line: Bernardeschi 4, Sgarzi, Gregori (L1), Bruno ne, Cavalli (L2), Giacomel 12, Esposto ne, Pulliero 17, Comastri 5, Balducci, Gatta 18, Bellavista 13, Simoncelli 1. All.: Marone.