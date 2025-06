Blu Atlantis Avis Ravenna domina la Coppa Italia di Nuoto Pinnato a Massarosa

La Blu Atlantis Avis Ravenna ha partecipato domenica scorsa a Massarosa alla seconda prova di Coppa Italia di Nuoto Pinnato in acque libere, dovendo fare a meno di Matteo Guerrini, in partenza con la Nazionale Italiana per i Mondiali Juniores in piscina che si terranno a Chios in Grecia. La squadra Master ravennate guida al momento la classifica di Coppa Italia con 596 punti, davanti a NPS Varedo con 417 e Nuoto Belle Arti Roma con 357.

Tutti impegnati nella non facile distanza dei 3 km e sotto la guida esperta del Coach Bruno Vandini, i master ravennati hanno rotto subito gli indugi con Marta Gianola (foto), Master 45, che ha tagliato il traguardo davanti a tutte le monopinne, aggiudicandosi sia l’oro assoluto sia l’oro della sua categoria. Sarah Benelli, Master 55, con le 2 pinne ha vinto l’argento assoluto e l’oro M55, seguita da Eliana Lena al secondo posto della stessa categoria.

I nuotatori hanno tutti gareggiato nella categoria 2 pinne: il presidente Davide Fiorini si è aggiudicato l’oro M50, Riccardo Ghetti il bronzo M55, Giammaria Fiorentini l’oro M70 e Gualtiero Benini l’oro M75.