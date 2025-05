Blue Factor Castiglione e Pumas Ancora Viareggio in Finale promozione di serie A2

Blue Factor Castiglione e Pumas Ancora Viareggio è la prima Finale promozione del Girone “B” di serie A2. La formazione di Mirko Bertolucci affronterà adesso i maremmani che sabato sera hanno pareggiato 2-2 con il Newco Roller Matera di Antezza. I lucani vanno in vantaggio col lodigiano Monticelli, ma alla fine del primo tempo soffrono il ritorno dei biancocelesti, con Maldini e Lasorsa. Matera riesce a raggiungere il pari al minuto 22, troppo tardi per ribaltarla completamente. Sommado il 4-2 dell’andata e il 2-2 del ritorno, Castiglione è qualificata per la Finale promozione dove se la vedrà appunto con la Pumas che pur sconfitta in casa nel derby dal Camaiore 2-1 riesce a qualificarsi alla finale grazie alla posizione acquisita durante la stagione regolare. I blugranata ci hanno provato in tutte le maniere, soprattutto nel finale, ma oltre alle due reti di Matteo Pardini non è riuscita a segnare la terza rete. Il cileno Mora aveva realizzato il vantaggio della Pumas, poi espulso a metà secondo tempo.

I commenti. "Sono orgoglioso dei ragazzi - dice Mirko Bertolucci -. Abbiamo chiuso con in pista un 2008 e un 2009. Loro l’hanno messa sull’agonismo e noi abbiamo un po’ sofferto, ma sul passaggio del turno c’è poco da dire. Voglio fare i complimenti a Mechini e Cardella che, nonostante i problemi fisici, non si sono tirati indietro". Incassa l’eliminazione Elia Guidi: "In un mese e mezzo dal mio arrivo in panchina, la squadra ha ritrovato la sua identità. Usciamo con onore ed il prossimo anno ci riproveremo".

Sergio Iacopetti