Bob a quattro. Medaglia d’argento per il pecciolese. Eric Fantazzini

La Valdera, in particolare Peccioli, urla di gioia per la storica vittoria di un suo atleta. In Cina, il testimonial del Comune di Peccioli e atleta olimpionico Eric Fantazzini, pecciolese doc, ha conquistato una storica medaglia d’argento in Coppa del Mondo nel bob a 4 in Cina. L’ultimo podio di una nazionale italiana in specialità era del 2011. l Comune della Valdera lo scorso agosto, infatti, ufficializzò una collaborazione unica in tutta Italia con la Federazione Italiana Sport Invernali (Fisi). Nessuna amministrazione pubblica, infatti, prima d’ora aveva scelto come suo testimonial e partner in eventi e promozione territoriale un atleta di livello nazionale e internazionale legato agli sport invernali. La giunta del sindaco Renzo Macelloni, però, ha deciso, nel giorno più caldo di una delle estati più calde di sempre, di iniziare una marcia che possa accompagnare Eric Fantazzini, pecciolese ormai da più di 10 anni e atleta del Gruppo Sportivo Carabinieri oltre che della nazionale italiana di bob, verso le Olimpiadi di Milano e Cortina nel 2026. E ora arrivano le prime soddisfazioni.