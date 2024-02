Bocce. Al via il campionato di serie B

Battendo per 6-2 nello scontro al vertice la Jolly Verona, la squadra della Cofer Metal Marche Castelfidardo è andata in testa da sola dopo sei giornate nel girone 2 del campionato di serie A2 di bocce. Più staccate invece le altre tre squadre marchigiane che disputano la serie A2: Cipolla d’oro Montesanto, Fontespina e Oikos Fossombrone che sono nel limbo tra lotta per l’accesso ai play-off e lotta per evitare i play-out.

Intanto si è disputata la prima giornata dell’avvincente campionato di serie B che vede al via sei formazioni marchigiane, cinque delle quali nello stesso girone ad eccezione della Pm Group Lucrezia inserita nel girone nord. Il Lucrezia è stato sconfitto 5-3 a Cortona, mentre nell’altro girone vittorie nei derby marchigiani del Serra de’ Conti per 7-1 sulla Del Papa Morrovalle e del Colbordolo per 6-2 sul Bar Cardelli Monsano. La Civitanovese è stata invece sconfitta per 5-3 a Roseto degli Abruzzi.