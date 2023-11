Bocce, alla coppia del Concordia il trofeo Conti. Elvis Ciacci e Claudio Solazzi sbaragliano tutti

La Bocciofila Acqualagnese, presieduta da Antonio Sedani, ha organizzato la seconda edizione del Trofeo Edmeo Conti, gara regionale per formazioni di coppia composte da atleti di categorie BCD. Agli ordini del direttore di gara Eros Serafini si sono sfidate 77 formazioni. Dopo i gironi di qualificazione svoltisi nel corso della scorsa settimana, ci si è ritrovati nel pomeriggio di sabato 11 novembre per le finali. Elvis Ciacci-Claudio Solazzi (Concordia Pesaro) hanno vinto il trofeo al termine di gare entusiasmanti. La coppia in finale ha avuto la meglio su Quinto Andreoni-Nicolò Facciardini(Durantina Urbania). Terzi i padroni di casa Luigi Ottavi-Gilberto Cangi(Acqualagnese), battuti in semifinale da Ciacci-Solazzi. Quarti Marcello Iacomucci-Marino Cambrini (Concordia Pesaro). Inoltre bella vittoria per la coppia del Colbordolo Silvano Girolimini-Celestino Ferri che si è imposta a Civitanova Marche nel Trofeo Graziano Gattafoni, organizzato dalla Bocciofila Fontespina.

l.d.