Bocce, altra impresa dell’atleta della Metaurense. Under 15: due bronzi per Elena Iacucci. Ginevra Cannuli tricolore under 18

Altro straordinario successo per la diciottenne Ginevra Cannuli. La campionessa della Bocciofila Metaurense di Calcinelli di Colli al Metauro si è laureata campionessa italiana under 18, coronando una straordinaria carriera giovanile che, in caso di convocazione in nazionale, potrebbe riservare ulteriori soddisfazioni ai prossimi campionati mondiali giovanili in programma in Francia tra ottobre e novembre.

I campionati italiani juniores che hanno incoronato Ginevra Cannuli si sono svolti dal 5 al 7 settembre a Campobasso. L’atleta della Metaurense era la favorita dall’alto dei suoi due titoli mondiali juniores nelle specialità di coppia. Ginevra sapeva di non poter fallire l’appuntamento ed ha gestito la gara con una sicurezza disarmante, dominando senza grossi problemi la finale contro la sarda Ginevra Massidda, battuta per 10-2 in una partita senza storia.

In semifinale l’atleta della Metaurense aveva sconfitto un’altra atleta della provincia di Pesaro-Urbino, Angelica Castellucci dell’Oikos Fossombrone che si è dunque aggiudicata una bella medaglia di bronzo. Negli under 15 Elena Iacucci (San Cristoforo Fano) si è aggiudicata ben due medaglie di bronzo: nell’individuale, e nel tiro di precisione.

l.d.