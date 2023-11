Bocce. Ancona 2000 al top, doppio trionfo con Martini e Biagioli

Le soddisfazioni nelle bocce non arrivano solo dai ‘’grandi’’ con i recenti podi tricolori di Monsano e Loreto (entrambi di bronzo rispettivamente nella prima e seconda categoria), ma anche nei giovani. A Stella di Monsampolo, nella ventesima edizione del Trofeo Giuseppe Spadoni, grande protagonista è l’Ancona 2000. La gara nazionale individuale per atleti under 18 e under 15, oltre che gara regionale a squadre per ragazzi under 12, vede trionfare nei più grandi, categoria under 18, Tommaso Martini (Ancona 2000), recente vincitore anche del circuito super prestige della categoria, che nel mini girone di finale a tre precede Michele Fortuna (Monte Urano) e Alessandro Zarroli (Sambenedettese). Nell’under 15 è ancora l’Ancona 2000 a salire sul gradino più alto del podio con Tommaso Biagioli (Ancona 2000) che in finale ha la meglio su Francesco Cannella (Tolentino).