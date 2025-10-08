Bocce, campionati italiani paralimpici. Fano fa la voce grossa. Cinque medaglie su sei

Le Marche e Fano protagonisti ai campionati italiani paralimpici di bocce per le categorie DIR-Sitting-Standing svoltisi nel weekend a Sesto Fiorentino. Gli atleti della nostra regione hanno primeggiato ancora una volta in particolare nella categoria Dir (disabilità intellettivo-relazionali) con sei podi e due titoli italiani portati a casa. Cinque medaglie su sei vengono dalle due principali bocciofile fanesi. Doppio oro per Lorenzo Bronzini (San Cristoforo Fano) che nella categoria C21 ha vinto sia la prova individuale, sia quella di coppia insieme al compagno di società Jacopo Primavera. Ma la categoria C21 è stato vero e proprio terreno di conquista per i giocatori marchigiani visto che nella gara individuale il podio è tutto della città di Fano con il secondo posto di Manuel Anniballi (La Combattente), battuto in finale da Bronzini, mentre il terzo posto è andato a Jacopo Primavera. Fano protagonista anche nella gara di coppia C21 perché insieme all’oro dei due della San Cristoforo Bronzini-Primavera è arrivato il bronzo di Christian Colantoni-Michele Sbrozzi (La Combattente). A completare il quadro delle sei medaglie marchigiane c’è l’unica non proveniente dalla città di Fano, quella d’argento conquistata nella coppia di livello A DIR da Mirko Governatori-Massimo Magnarelli (Anthropos Civitanova), battuti in finale dai sardi Follesa-Porcu.

Ben venticinque gli atleti delle Marche partecipanti in rappresentanza di cinque diverse società, quattro delle quali (San Cristoforo, La Combattente, So Urbino e Metaurense) della provincia di Pesaro-Urbino. Una conferma dell’immenso valore sociale e inclusivo delle bocce, uno dei pochi sport che riesce a coniugare questi valori con quelli dell’agonismo. Aspetti che vengono costantemente valorizzati e portati avanti dalla Fib Marche che organizza un’intensa attività di gare paralimpiche nel corso della stagione, con la collaborazione di bocciofile sempre disponibili ad ospitare questo genere di eventi.

l. d.