Bocce, campionati regionali coppie miste. Ceresani-Capponi conquistano il titolo

È stato un intenso fine settimane. Dominio della provincia di Macerata ai campionati regionali di coppia mista di bocce disputati a Loreto dove si sono iscritte 30 coppie formate da atleti appartenenti alla stessa delegazione provinciale, ma non necessariamente alla stessa società. Esisteva anche un vincolo di categoria: un componente della coppia di categoria A poteva giocare insieme soltanto con un categoria C o inferiore. È stata una bella manifestazione. A laurearsi campioni regionali di coppia mista sono stati Sabrina Ceresani-Luca Capponi (Tolentino) che in una bellissima finale, conclusasi 12-8, ma rimasta punto a punto fino all’otto pari, hanno sconfitto Cristina Bara-Simone Bara (Sambucheto). Sul terzo gradino del podio sono saliti Giulia Gazzoli-Roberto Ciucci (Morrovalle), quarti Mirella Cestola-Maurizio Ascani (Fontespina-Montesanto).

A Tolentino per una volta i direttori di gare di bocce sono scesi in campo come giocatori nella terza edizione del Gran Premio dell’arbitro, gara promozionale ad inviti ideata dalla Bocciofila Tolentino del presidente Claudio Pascucc. A scendere in campo quelli che, oltre ad essere atleti tesserati, sono stati anche arbitri di bocce.

La competizione, dedicata alla memoria di Giuliano Guglielmi, aveva lo scopo di promuovere l’attività arbitrale. Hanno esordito alcuni nuovi arbitri che si sono ben comportati alla presenza di tutti i vertici Aiab regionali.

Dodici le coppie formate ed invitate dagli organizzatori che si sono sfidate agli ordini del direttore di gara Doriano Pigalarga. Il successo è andato a Luca Miconi-Giovanni Ferretta Tidei davanti a Eros Serafini-Adriano Radi, Rossano Santarelli-Marino Gagliardini e Naclerio Piergentili-Bruno Fiori.