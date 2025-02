Bocce Campionato in volo di serie B nazionale. Litorale, primo stop. Inatteso ko interno contro la Rivarese

Inatteso passo falso casalingo del Litorale nel campionato nazionale di bocce in volo, serie B, girone 1 ovest, che nella terza di andata cede davanti ai torinesi della Rivarese per 14-8, perdendo imbattibilità e vetta della classifica. Gara caratterizzata da un eccessivo e ingiustificato nervosismo dei carraresi che, in virtù del regolamento, pur sconfitti, aggiungono comunque un punto in classifica, anche se resta il rammarico di non avere sfruttato il fattore campo. Alla fine della prima tornata dei tradizionali, il Litorale chiude 4-4, con le vittorie delle due coppie Giacomo Crovo-Fulvio Lazzini (11-2) e Franco Dogliani-Maurizio Baracchini (6-2). A seguire, il punto di forza del Litorale Daniele Basso, dopo essere stato in vantaggio, soccombe 8-7 a tempo; ko anche la terna Carlo Gnecco-Giorgio Basso-Thomas Cevasco (8-5). Determinanti sono le sconfitte del velocista di casa Aguiel Saad (nella foto) con 25 centri su 43 lanci, di Daniele Basso nei tiri tecnici (19-14) e di Franco Dogliani (15-10). Sul parziale di 4-10 solo un en plein di quattro vittorie avrebbe consentito di ribaltare il risultato, ma anche se nella terna Mario Ara-Carlo Gnecco-Franco Dogliani vincono 8-6, e nell’individuale Giacomo Crovo si impone 11-10, le sconfitte ’a tempo’ delle coppie Lazzini-Cevasco 7-5 e di Daniele Basso-Baracchini 11-7 concludono la sfida.

ma.mu.