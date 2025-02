Bocce, circuito nazionale Prestige juniores. Impresa Metaurense

Seconda tappa del circuito nazionale Prestige juniores a dove dominano le squadre pesaresi. Nella prova a squadre si è imposta la Metaurense Calcinelli (foto) davanti all’Oikos Fossombrone e alla Durantina Urbania. Nell’individuale maschile successo per Edoardo Rossi (Durantina) e terzo posto per Davide Sorcinelli (Metaurense). Nella prova femminile podio tutto pesarese con successo di Alessia Patrignani (Metaurense) davanti a tre atlete dell’Oikos Fossombrone:Melissa Chiarucci, Letizia Mari e Giada Ciaffoni. Due bei podi per gli atleti della provincia anche nelle competizioni under 18 e under 15.

Nell’under 18 terzo classificato Gianluca Ripanti (Metaurense), mentre nell’under 15 si è piazzato sul gradino più basso del podio Alex Raggi (Durantina). Giornata molto positiva quella di sabato scorso per le squadre della provincia impegnate nel campionato di serie A2 di bocce. Alla quinta partita stagionale, infatti, sia Oikos Fossombrone, sia Bowl System San Cristoforo Fano hanno conquistato la prima vittoria stagionale. L’impresa è quella dei Forsempronesi che sono andati ad imporsi con il punteggio di 5-3 in Piemonte contro la capolista del girone Possaccio. Un successo che dà respiro a una classifica che, dopo le prime quattro giornate, cominciava a diventare preoccupante. Nell’altro girone della serie A2 molto netta la vittoria casalinga della Bowl System San Cristoforo Fano che si è imposta per 7-1 sul Città di Perugia. I fanesi confermano la crescita dopo i due pareggi in trasferta ottenuti nei due precedenti turni di campionato.

l. d.