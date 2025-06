Bocce Decolla il Memorial Francesco Mussi. Le gare in programma sul campo del Gs Litorale

Si terrà domenica prossima (inizio ore 8.30) sui campi del Gruppo Sportivo Litorale di viale Colombo, il primo Memorial Francesco Mussi, l’atleta della bocciofila marinella prematuramente scomparso nei mesi scorsi. Organizzata dal Litorale Unilavoro Pmi, la manifestazione è patrocinata da Coni, Fib (la federazione italiana delle bocce) e dal Cio ligure (il comitato paralimpico italiano). Il memorial si articola in una gara interregionale Toscana-Liguria, a terna categoria B, valevole per la selezione dei campionati italiani, con due qualificati.

Il Litorale partecipa al memerial con due formazioni, due saranno anche le squadre dei cugini della bocciofila “Bernardo Rossi“ di Fossone, e poi ci saranno le squadre liguri. Francesco Mussi è stata una colonna della formazione marinella e la sua scomparsa ha pesato negativamente sull’esito finale del campionato di serie B, bocce in volo, dove il Litorale puntava alla promozione in A2. In campionato la società del ct Antonio Bandoni era partita bene, ma la veloce scomparsa dell’esperto Mussi, aveva destabilizzato tutto l’ambiente.

ma.mu.