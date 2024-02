Bocce. Doppia competizione alla bocciofila di Passo di Treia. Successi di Gattari e dei fratelli Aleandri

Settimana di gare di ottimo livello alla bocciofila Passo Treia, presieduta da Giammario Balloriani, per una doppia competizione. Si trattava della settima edizione del Trofeo Infissi Design, diviso in una gara individuale per giocatori di categoria A, il Trofeo Antica Fornace, e in un’altra per formazioni di coppia per giocatori di categorie BCD, il Trofeo Angeletti Nazareno. Alla gara di categoria A, diretta da Luigi Emiliani, si sono iscritti 32 individualisti e ha visto il successo di Manuel Gattari (Fontespina) che in finale ha battuto 12-4 Franco Sampaolo (Loreto). Terzo David Torresi, anche lui della Bocciofila Loreto, e quarto Luca Miconi (XXIV Maggio Macerata). La gara per coppie di categorie BCD, diretta da Jenny Bartolacci, ha visto il successo dei fratelli Valentino e Alberto Aleandri (Sambenedettese) che in finale hanno sconfitto 12-11 i giovani Francesco Cannella-Matteo Pergolesi (XXIV Maggio Macerata) al termine di una bella e combattuta partita. Terzo posto per Mariano Montironi-Marco Camperio (Sambucheto) e quarti Bruno Bianchini-Sandro Magnaterra (Castelfidardo).