Bocce, i vincitori del trofeo del Biciclo ottocentesco. Carbonari ha una mira infallibile. Moscatelli e Marini top fra le coppie

Gara di ottimo livello alla Bocciofila Fermignanese, presieduta da Filippo Regini. Si trattava della prima edizione del Trofeo del biciclo ottocentesco, competizione divisa nella gara individuale per giocatori di categoria A e in quella a coppie per giocatori di categorie BCD. Agli ordini del direttore di gara Giuseppe Nori si sono sfidati 21 individualisti A e 74 formazioni di coppia di categorie BCD. La gara individuale A è stata molto appassionante e vinta solamente con lo spareggio ai tiri al pallino da Cesare Carbonari (Oikos Fossombrone) su Davide Paolucci (Vigasio-Villafranca) e Lorenzo Lucarelli (San Cristoforo Fano). La gara a coppie per categorie BCD ha visto il successo di Andrea Moscatelli-Cristian Marini (Cagliese) che in finale hanno avuto la meglio con il punteggio di 12-10 sui padroni di casaMarco Violini-Walter Poggiaspalla(Fermignanese). Terzo posto per Corrado Mezzolani-Marco Gualazzi (Duilio Fabi Pesaro), battuti in semifinale da Moscatelli-Marini. Quarti Claudio Vernarecci-Federico Gennari (Cagliese), sconfitti in semifinale da Violini-Poggiaspalla.

