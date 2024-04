Bocce. Il Pallino d’oro è stato vinto da Nanni

Con una giocata pazzesca l’abruzzese Alfonso Nanni, tesserato con i veneti del Vigasio Villafranca, ha vinto l’edizione numero 51 del pallino d’oro di Sambucheto, la gara più prestigiosa e sentita del calendario marchigiano e alla pari con pochissime altre nel panorama nazionale. La bocciofila di Sambucheto, presieduta da Francesco Giustozzi, ha anche ospitato uno degli undici eventi speciali previsti nel 2024 dalla Federbocce, uno dei sei della specialità della raffa. Una formula innovativa e di grande attrazione per gli appassionati che, prima della gara "Alto livello" della domenica, il 51° Pallino d’oro, hanno potuto ammirare nel pomeriggio di sabato i primi 22 giocatori del ranking nazionale, più due brasiliani invitati dall’organizzazione, sfidarsi nella cosiddetta "Parata" un torneo disputato a eliminazione diretta sulle otto tornate. In parallelo si sono sfidate otto atlete del settore femminile e otto del settore juniores, i migliori d’Italia, che si sono cimentati nel tiro di precisione. Il Pallino d’oro, con 163 partecipanti e direzione di gara affidata a Roberto Lopparelli, è andato a Nanni che in una finale palpitante ha sconfitto 10-9 il campione del mondo in carica Luca Viscusi (Caccialanza Milano). Sul gradino più basso del podio il fanese Gianluca Manuelli (Sant’Angelo Montegrillo) e il suo compagno di squadra nella formazione umbra Luca Santucci. La parata del sabato aveva visto il successo di Viscusi che dunque, nonostante la sconfitta dolorosa nella finale del giorno dopo, ha apposto la sua firma sullo special event federale. Battuto in finale l’ottimo Gianluca Manuelli (Sant’Angelo Montegrillo). La firma marchigiana sabato è arrivata dalla sedicenne Ginevra Cannuli (Metaurense). La bicampionessa mondiale juniores ha vinto la prova di titro di precisione della categoria giovanile precedendo la tolentinate Beatrice Cesoroni. La gara di tiro di precisione femminile è stata vinta da Ilaria Treccani (Arcos Brescia) che ha preceduto Sanela Urbano (De Sanctis Roma).