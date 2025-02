Bocce. In pista le migliori

Le migliori giocatrici italiane di bocce si sono ritrovate nei giorni scorsi alla Bocciofila Fermignanese, presieduta da Filippo Regini, per il Trofeo "Fermignano in rosa", importante gara nazionale individuale femminile. Agli ordini del direttore di gara Edo Valentini Mattioli si sono iscritte 55 giocatrici, 13 delle quali di categoria A. La vittoria è andata alla sempre più forte Beatrice Cesoroni (Tolentino). La giovanissima tolentinate, ancora juniores e categoria B, si è tolta l’enorme lusso di sconfiggere in semifinale la vice campionessa del mondo, anche lei della provincia di Macerata, Sofia Pistolesi (Morrovalle) con il punteggio di 12-10 al termine di una meravigliosa partita tra due teenagers terribili. In finale, poi, la Cesoroni ha battuto l’esperta Alice Fraternale (Concordia Pesaro) con il punteggio di 12-7. Al quarto posto della gara si è piazzata Loredana Casagrande (Oikos Fossombrone) che in semifinale aveva ceduto 12-7 alla Fraternale.

l. d.