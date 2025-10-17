Bocce, "La Combattente» in evidenza. Trofeo per coppie a Pontesasso. Pazzaglia e Torcoletti secondi

L’Unione sportiva Pontesasso, presieduta da Renato Simoncelli, ha organizzato la decima edizione del Trofeo Us Pontesasso, gara per formazioni di coppia divisa nella competizione per atleti di categorie AB e in quella per atleti di categorie CD. Dopo le fasi eliminatorie si sono disputati i turni finali con direzione di gara di Giovanni Emili. La gara per categorie AB, con 34 coppie iscritte, ha visto il successo di Giuseppe Castelli-Stefano Setti (Bar Cardelli Monsano) che in finale hanno avuto la meglio con il punteggio di 12-1 su Franco Pazzaglia-Eliseo Torcoletti (La Combattente Fano). Terzo posto per Giuseppe Miloro-Salvatore Ferragina (Serra de’ Conti), battuti in semifinale 12-9 da Castelli-Setti. Quarto posto per Marco Massi-Marco Sabbatini (Metaurense Calcinelli) che in semifinale hanno ceduto 12-9 da Pazzaglia-Torcoletti. La gara per categorie CD, con 57 coppie iscritte, è stata vinta da Gianni Coppari-Mattia Marchi (Loreto) che in finale hanno avuto la meglio con il punteggio di 12-4 su Alberto Sbaffi-Francesco D’Alterio (Serra de’ Conti). Terzo posto per Oliano Olivetti-Giustino Squadroni (Serra de’ Conti), sconfitti in semifinale 12-4 da Coppari-Marchi.Quarto posto per Andreano Giovannoni-Sauro Bacchiocchi (Tavernelle), battuti in semifinale 12-2 da Sbaffi-D’Alterio.

l. d.