Bocce. La giovane Cesoroni vince il torneo Città di Treia

La giovane Beatrice Cesoroni (Bocciofila Tolentino) è salita sul gradino più alto del podio alla gara regionale individuale valida per il Trofeo Città di Treia – Primo Memorial Bruno Leonori, manifestazione che ha visto protagonisti atleti appartenenti alle categorie B,C e D. La giovane tolentinate ha superato 12-5 in finale Alessio Foglia (Castelfidardo). Sul podio sono saliti anche Settimio Bisonni (Corridonia) e Fabio Cammertoni (Fontenera Ancona), rispettivamente in terza e quarta posizione. Alla cerimonia di premiazione hanno preso parte Graziano Gattari, consigliere regionale della Federazione Bocce, e il vicesindaco Davide Buschittari. Un riconoscimento speciale è andato anche al giocatore di casa Luigi Zannini, per l’ottimo percorso disputato durante il torneo. Grande soddisfazione è stata espressa da Giammario Balloriani, presidente della società organizzatrice. Il successo dell’iniziativa è stato il modo migliore per onorare la memoria di Bruno Leonori, figura storica e amatissima della bocciofila passotreiese, ricordato con affetto dalla comunità.