Bocce. La Rinascente non si arrende e si presenta ancora una volta ai via del campionato Fib

La Rinascente non si arrende e scende ancora in campo nel campionato Fib. Nonostante le difficoltà, la bocciofila continua a resistere e anche quest’anno sarà presente ai nastri di partenza del campionato di promozione di società. La squadra dell’Asd Rinascente, punto di riferimento storico per il quartiere, porta avanti l’attività sportiva con grande impegno, nonostante le problematiche legate alla gestione della struttura di via Pastro. Da anni, la bocciofila rappresenta un luogo di aggregazione fondamentale per la comunità, in particolare per molte famiglie e per gli anziani che vi trovano uno spazio di socializzazione e condivisione.

Tuttavia, la crisi degli ultimi anni ha messo a dura prova la struttura, già bisognosa di una riqualificazione significativa. L’aumento dei costi di gestione ha portato alla chiusura del bar interno, privando il circolo di un’importante risorsa economica e sociale. Nonostante tutto, i volontari dell’associazione sportiva stanno facendo il possibile per mantenere viva la bocciofila e il suo ruolo di presidio sociale, ma il futuro resta incerto.

La squadra e il supporto della Polisportiva Putinati. Sul piano sportivo, l’Asd Rinascente continua comunque a competere. La squadra, composta da Plazzi, Chiccoli, Buriani, Ermili, Gamberoni, Pinotti, Agrati, Po e Faccioli, Moretti, può contare sul prezioso supporto di Marchetti e Droghetti. Nel frattempo, la Polisportiva Putinati sta collaborando con la Rinascente per cercare soluzioni che possano garantire la sopravvivenza della società e del gruppo sportivo.

Mario Tosatti