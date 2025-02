Bocce Nel campionato di Serie A2. Litorale, prova di forza. Superata in rimonta la quotata Cellese

Era la gara per verificare il reale valore della squadra, e così è stato. Il Litorale non manca l’appuntamento, si impone 10-12 in rimonta in casa dei savonesi della Cellese e punta più che mai alla promozione in A2. Dopo la convincente vittoria in casa contro i torinesi del Trofarello, il Ct Antonio Bandoni aveva bisogno di conferme in campo esterno e questa è subito arrivata a Celle Ligure dove i marinelli strappano il successo dopo essere stati sotto 8-6. Alle sconfitte della coppia Crovo-Lazzini e della terna Basso-Gnecco-Cevasco, il Litorale risponde con le ottime prove della coppia Franco Dogliani Maurizio Baracchini (7-6 a tempo) e dell’insuperabile individualista Daniele Basso in una partita giocata all’ultima boccia e vinta 9-10.

Nella corsa Saad è sconfitto 30-26; nei due tiri tecnici Basso è superato 13-12, mentre un Dogliani in forma splendida soffoca ogni velleità ligure con un 12-25 che porta sul 6-8 il parziale. Dopo l’intervallo il Litorale compie l’impresa aggiudicandosi tre gare su quattro: nell’individuale con Crovo (0-11), con la coppia Cevasco-Giorgio Basso (5-9) e nella terna, condotta dal primo accostatore Mario Ara (nella foto) insieme a Baracchini e Dogliani (5-11), mentre ai locali resta solo la vittoria su Daniele Basso-Lazzini (7-3) nella coppia.

ma.mu.