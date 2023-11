Bocce. Padre e figlio vincono il torneo di Sforzacosta

Francesco Tosoni-Fernando Rosati (Fontespina) e Marco e Nicola Principi (Tolentino) hanno vinto la prima edizione del Gran Premio Stacchio Impianti rispettivamente per coppie di categoria AB e di categoria CD. La manifestazione si è disputata alla bocciofila Sforzacosta, presieduta da Silvano Menichelli, dove agli ordini della direttrice di gara Jenny Bartolacci si sono sfidate 74 coppie nella gara AB e 61 in quella CD. Nella gara delle categorie AB il successo è stato conquistato da Tosoni-Rosati che in finale hanno sconfitto 12-2 Maurizio Micozzi-Manuel Capponi (Morrovalle). Al terzo posto Alessio Sampaolesi-David Torresi (Loreto) e al quarto Maurizio Silvestri-Enzo Marchionni (Città di Recanati).

Nella gara per atleti di categorie CD successo per la coppia padre-figlio Marco e Nicola Principi che in finale ha sconfitto 12-1 Giorgio Mammalucco-Giuseppe Micucci (Porto Potenza). Alla manifestazione Emanuele Renzi-Paolo Mazzoni (XXIV Maggio Macerata) si sono classificati terzi mentre Paolo Falzetti-Franco Cola (Fontenera) hanno chiuso al quarto posto.