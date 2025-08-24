Bocce Rassegna estate in pineta. Massimo Macelloni alza il trofeo

Si è giocata su tutti i campi della Versilia e Lucchesia, organizzata dalla Bocciofila Viareggina, Estate In Pineta una gara di bocce individuale a livello regionale con la presenza di ben 64 giocatori. Dopo una mattinata di qualificazioni con molte partite combattute nei punteggi, nel pomeriggio si sono presentati nella location della pineta di ponente alla Bocciofina Viareggina gli 8 finalisti vincitori di gironi. Accedono poi alle semifinali sono rimasti in 4 vale a dire: Casali Luigi e Febbrai Marco (Bocciofila (Garfagnana), Creatini Graziano (Bocciofila Follonica), Massimo Macelloni (Bocciofila San Vincenzo).

Nella prima semifinale il derby fra Casali e Febbrai (entrambi portacolori della Bocciofila Garfagnana) a imporsi proprio con ultima boccia, dopo che il punteggio era di 11 a 11, Luigi Casali che conquista la finalissima. Nella seconda semifinale Massimo Macelloni fa sua la gara contro Graziano Creatini anche questa in un match equilibrato e combattuto sino alla fine. La finalissima, arbitrata da Alberto Malfatti, non ha deluso le attese è andato a Massimo Macelloni sul tenace Luigi Casali. Ottima direzione del direttore di gara, Raffaele Napolitano.

Al termine la premiazione con la presenza del Vice-Presidente della Bocciofila Viareggina, Mario Michelini e dal dirigente Antonio Mallegni. Coppe e riconoscimenti al quarto classificato, Marco Febbrai (Bocciofila Garfagnana), al terzo Graziano Creatini (Bocciofila Follonica) e al secondo Luigi Casali (Bocciofila Garfagnana). Il prestigioso trofeo al primo classificato Massimo Macelloni (Bocciofila San Vincenzo).