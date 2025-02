Bocce. Resta ancora nel capoluogo il Torneo Forlivese a squadre

È rimasto in bacheca in città il Torneo Forlivese a squadre, manifestazione amichevole organizzata dalle tre bocciofile della provincia: Città di Forlì, Polisportiva Colonna e Modiglianese. Le squadre si sono affrontate in un girone all’italiana, con incontri di andata e ritorno disputati nei tre bocciodromi, davanti ad un pubblico numeroso.

Quest’anno il torneo è stato fin dall’inizio molto equilibrato: all’ultima giornata si sono sfidate a Bertinoro il Città di Forlì e la Polisportiva Colonna, con quest’ultima che doveva assolutamente vincere lo scontro diretto per giungere prima in classifica. I biancorossi forlivesi hanno però dominato l’incontro, vinto con un netto 6-2, conquistando così anche quest’anno il trofeo, finora fra l’altro sempre rimasto a Forlì.

Cambiando scenario, nella gara regionale individuale Trofeo di Natale, organizzata proprio dalla Polisportiva Colonna, il bocciatore forlivese Luca Ragazzi ha concluso la sua prima ed esaltante stagione agonistica con una bellissima vittoria, superando in finale il forte individualista della Felinese di Reggio Emili, Stefano Arduini, di categoria B.

Il 29enne romagnolo ha ottenuto al primo anno di tesseramento due vittorie individuali e la promozione in C, categoria in cui competerà con ottime prospettive.