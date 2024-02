Bocce Serie A2: sconfitta a Torino per 20-4. Trasferta deludente per la ’Bernardo Rossi’. Domina il Pozzo Strada

Trasferta molto amara per la bocciofila ’Bernardo Rossi’ di Fossone che, nella quinta giornata del campionato nazionale per società di A2 ovest, girone B, specialità bocce in volo, perde in casa del Pozzo Strada di Torino per 20-4. Un risultato positivo in terra piemontese avrebbe avvicinato il Fossone all’obbiettivo salvezza ma, temuta alla vigilia, la partita si è messa subito in salita per i carrraresi perché i torinesi hanno confermato di avere giocatori di qualità e di essere squadra da non sottovalutare. Primo turno nettamente a favore della Pozzostrada che termina con il punteggio di 8-0. In campo Alessio Acerbi, la coppia Mirco Bacicalupo-Thomas Panesi, nell’individuale Tiziano Micheli, nella terna Lido Clerici, Marco Musante (nella foto), Carlo Galletti, nella staffetta Acerbi e Panesi, nei tiri tecnici Clerici e Micheli, nel tiro progressivo Panesi. Già nel secondo turno chiude matematicamente l’incontro rifilando un altro 8-0 al Fossone: coppia Vatteroni-Acerbi, individuale Clerici, coppia Casanova-Ferrari, individuale Galletti. Nel terzo turno gli apuani pareggiano 4-4 vincendo l’individuale con Lido Clerici e la coppia con Rodolfo Casanova-Enrico Ferrari.

Classifica: Beinettese (Cuneo) 19; Carcare (Savona) 14; Pozzostrada (Torino) 11; Fossone 8; La Familiare (Torino) 5; Envie (Cuneo) 3.

ma.mu.