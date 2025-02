Bocce, serie A2. Sconfitte Fontespina e Montesanto

Si è disputata la quinta giornata dei campionati di serie A e serie A2 di bocce con alterne fortune per le squadre marchigiane, decisamente negativo per le formazioni maceratesi. In serie A non riesce a sbloccarsi la Cofer Metal Marche Castelfidardo ancora a zero punti in classifica dopo la sconfitta casalinga per 2-6 contro i capolista della Caccialanza Milano. In A2 due vittorie e due sconfitte per le quattro squadre marchigiane. Le due vittorie sono quella prestigiosa dell’Oikos Fossombrone in trasferta a Verbania sul campo della capolista Possaccio per 5-3 e quella della San Cristoforo Fano che ha travolto per 7-1 il Città di Perugia. È stato invece un turno negativo per le due squadre del Maceratese. Disco rosso per il Fontespina a Sassari dove è stato sconfitto 6-2 mentre il Montesanto è stato in battuto in casa nella partita contro gli emiliani della Sammartinese.