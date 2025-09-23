Bocce. Titolo tricolore per la Ferrarese. Brindano Andreasi e Colombo

Il tricolore di bocce, specialità Raffa, è tornato a Ferrara, grazie alla vittoria della coppia dell’Asd La Ferrarese, formata da Giorgio Andreasi e da Nicola Colombo. A Milano, nella due giorni dedicata ai titoli per le categorie B e C, la coppia estense ha letteralmente dominato la propria gara, con una prestazione maiuscola che non ha lasciato scampo agli avversari: 12-2 al primo turno contro Como, 12-4 contro Salerno al 2°, 12-4 contro Pescara al 3°, 12-6 in semifinale, nel derby contro i modenesi Maccaferri e Palladino, poi 12-4 nella finale, disputata a Lainate, contro Montelpare e Iena della S. Michele di Fermo. Un oro festeggiato con emozione dagli amici e dai sostenitori ferraresi, nel ricordo della vittoria sfumata solo in finale, 3 anni fa, dalla coppia formata da Mauro Guidetti e dal compianto Michele Correggioli, scomparso a distanza di pochi mesi da quella partita. Una vittoria che riporta a Ferrara un titolo meritato anche dal sodalizio estense, di cui Andreasi è una colonna portante come istruttore e volontario, un successo che arriva grazie alla dedizione e al talento di due atleti che, per vari motivi, hanno dovuto compiere importanti sforzi per recuperare fisicamente e mentalmente la condizione necessaria per disputare manifestazioni così impegnative. Andreasi, ferrarese classe ‘67, ha giocato nelle categorie giovanili, fermandosi nel 1991 per dedicarsi al ciclismo, fino al ritorno in campo nel 2021. Quest’anno ha vinto, oltre al titolo regionale in coppia con Colombo, altre 3 gare regionali. Colombo, rodigino classe ‘69, è stato nel giro della nazionale U21 nel 1991, poi un infortunio al ginocchio sembrava averlo fermato definitivamente. E’ tornato lo scorso anno, prima con la maglia delle Granzette, poi con quella biancoazzurra di Ferrara, vincendo 5 gare regionali. I biancazzurri sono partiti per Milano con grandi aspettative e non hanno deluso: si tratta del primo titolo a coppie nella novantennale storia della bocciofila, dopo i 2 titoli individuali A conquistati da Donato Ferrari (1962 e 1966), quello individuale allievi di Carlo Bontempelli (1969) e i 2 individuali u23 di Andrea Mazzoni (2004 e 2007).

Alla competizione individuale di B ha partecipato anche Riccardo Campion (in foto con i vincitori), che ha ben figurato, arrendendosi al terzo turno.