Bocce. Tosoni-Patregnani si fanno valere a Montefano. Vincono l’edizione sponsorizzata Bcc di Filottrano

Francesco Tosoni e Federico Patregnani del Fontespina hanno vinto a Montefano la trentesima edizione del Trofeo Comune di Montefano, la ventesima sponsorizzata dalla locale agenzia della Bcc di Filottrano. Alla manifestazione, organizzata dalla Bocciofila montefanese presieduta da Paolo Barletta, hanno partecipato 27 formazioni della categoria A, le gare sono state dirette da Silvio Giustozzi.

Sono stati giorni di sfide alla bocciofila montefanese dove si sono disputate le gare di qualificazione.

In finale Tosoni-Patregnani hanno battuto 12-7 Franco Sampaolo-David Torresi (Loreto). Sul terzo gradino del podio sono saliti Massimo Monachesi-Giovanni Cognigni (Elpidiense) che in semifinale avevano ceduto per 12-8 a Tosoni-Patregnani. Quarto posto per Marco Caimmi-Michele Magnaterra (Castelfidardo) che in semifinale erano stati sconfitti 12-10 da Sampaolo-Torresi.

Ma non è affatto finita qui alla Bocciofila Montefanese. Infatti in questi giorni sono in corso le gare per le coppie di categorie BCD, le finali sono previste oggi pomeriggio.