Bocce, trofeo Marini di Acqualagna. Girolimini da applausi: è secondo

Straordinario spettacolo boccistico alla Bocciofila Acqualagnese, presieduta da Antonio Sedani, per la quarantottesima edizione del Trofeo Fiera nazionale del tartufo, il secondo dedicato alla memoria di Domenico Marini. Si tratta di un appuntamento tradizionale nel giorno di Ognissanti, come sempre in contemporanea con le giornate dedicate all’affollatissima fiera del tartufo. Agli ordini del direttore di gara Giovanni Emili si sono sfidati 85 atleti, tutti di categoria A, la crema dei migliori giocatori italiani della raffa. Splendida la vittoria finale di Michele Magnaterra (Castelfidardo), giovane che nell’ultimo periodo sta dimostrando una forma al top che lo ha lanciato nelle primissime posizioni del ranking nazionale. Tante le sue vittorie e i suoi podi negli ultimi mesi fino alla vittoria di Acqualagna, conquistata battendo in finale con il punteggio di 12-9 il mai domo Silvano Girolimini (Colbordolo), atleta esperto e fortissimo che alcuni anni fa si era laureato campione d’Italia over 50. Terzo classificato l’umbro Fabio Marcucci (Gialletti Perugia), battuto in semifinale 12-9 da Magnaterra. Quarto un altro atleta esperto, il portacolori della Bocciofila Serra de’Conti Dario Mancini che in semifinale si è dovuto arrendere con il punteggio di 12-10 a Girolimini.

l.d.