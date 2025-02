Bocce, trofeo Serafini:. Lisotta e Battistini lanciano Colbordolo

La Bocciofila "La Combattente" di Fano, presieduta da Andrea Serafini, ha ospitato con successo il Trofeo "Maurizio Serafini", gara regionale per formazioni di coppia di tutte le categorie di gioco. Ottima la partecipazione con 162 coppie iscritte agli ordini del direttore di gara Eros Serafini. La vittoria è andata al duo Fabio Battistini-Enrico Lisotta (Colbordolo) che in finale hanno avuto la meglio con il punteggio di 12-7 su Filippo Tonucci-Fabrizio Della Santa (Lucrezia).

Terzo posto per Marco Sabbatini-Marco Massi (Metaurense), battuti in semifinale da Battistini-Lisotta. Quarto posto per Paolo Bellagamba-Francesco D’Alterio (Serra De Conti), sconfitti in semifinale da Tonucci-Della Santa. Ancora un grande successo grazie alla numerosa partecipazione e all’ottima organizzazione dello staff della Combattente, un impianto veramente all’avanguardia per disputare qualsiasi tipo di manifestazione boccistica.

l. d.