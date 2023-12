Bocce, trofeo Tempi under 12: sul podio la squadra Jesina

Jesina e Durantina Urbania sul gradino più alto del podio nel trofeo Tempi Group disputato a Fossombrone. Protagonista gli under 12 nelle gare a squadre e individuale. Insomma una bella giornata di sport giovanile alla Bocciofila Oikos con 15 squadre under 12 per un totale di 63 atleti, anche extraregonali, che hanno messo in evidenza la grande salute dello sport delle bocce anche tra i più giovani. La formazione mista di Jesina e Durantina Urbania precedono sul podio i padroni di casa dell’Oikos Fossombrone, secondi, mentre di bronzo rimane la Bocciofila Morrovalle. Passo Ripe. Quarto posto per la coppia Michele Crudeli-Giancarlo Richichi (Passo Ripe) nella gara per coppie Bcd nella Coppa Città di Fano disputata presso la La Bocciofila La Combattente giunta alla quarantanovesima edizione. Ben 108 le coppie che si sono sfidate nella gara Bcd che registra il successo di Simone Mattioli-Francesco Cannuli (Metaurense) su Socrate Beltrami-Davide Bregamotti (Tavernelle). Terzi Bruno Ambrogiani-Fausto Petrelli (Oikos Fossombrone) che precedono il duo del Passo Ripe.