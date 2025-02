Boccia Paralimpica - Grande risultato per il quindicenne della Scandiccese che si piazza sul podio nell’interregionale di Padova. Ethan Garcia, è un bronzo che profuma d’oro

Il quindicenne Ethan Garcia della Bocciofila Scandiccese esordisce nella Boccia Paralimpica con un terzo posto di valore. Il movimento toscano e nazionale della Boccia Paralimpica (specialità dedicata a persone con gravi disabilità fisiche) si arricchisce di un nuovo giovane e bravo giocatore. Nella gara interregionale di Padova Ethan Riley Garcia, della Scandiccese, conquista un terzo posto finale di valore. Molta è stata la soddisfazione per il ragazzo, la sua società, l’istruttore e la famiglia. Ethan, che ha una tetraparesi, si è avvicinato da poco al mondo boccistico e lo ha fatto grazie a un suo coetaneo, compagno di classe e grande amico, Marco Zerboni, Juniores in forza proprio alla Scandiccese. I due ragazzi, uniti da un’amicizia, ora lo sono anche dalle bocce. "Marco e la sua famiglia ci hanno presentato Ethan la scorsa estate - dice il presidente, Stefano Iserani Reboli - e subito lo abbiamo fatto provare. Insieme al Consiglio e l’istruttore Claudio Costagli abbiamo pensato prima di inserirlo nell’ambiente, permettendogli di giocare con i suoi coetanei. Quando i tempi ci sono parsi maturi gli abbiamo proposto il corso di Boccia Paralimpica che facciamo da tre anni ormai per gli atleti nostri e della Polisportiva Handicappati Fiorentini proprio in uno spazio ricavato all’interno del Bocciodromo, caso unico in Italia". "Non c’è stato bisogno di motivare Ethan - aggiunge il suo tecnico Claudio Costagli - che subito ha mostrato tanta voglia e fiducia in noi. Subito dal primo giorno abbiamo cercato di fargli capire che ogni giocata, eccellente o meno buona, è sempre effettuata da lui, sgombrando il campo da ogni eventuale cultura dell’alibi che talvolta può emergere nei giovani". Importante è stato l’ambiente in cui Ethan ha potuto allenarsi. "La Scandiccese sta attraversando un momento difficile per quanto riguarda la gestione dell’impianto, ma ci siamo impegnati per fornirgli tutto il necessario per allenarsi al meglio - afferma Iserani Reboli -. Al ritorno dalla gara di Padova ho ricevuto messaggi e chiamate da diversi giocatori della Scandiccese, segnale di quanto la sezione Boccia sia integrata nella società".